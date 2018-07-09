Рязанский прокомментировал законопроект о выплате пенсии по потере кормильца

Страховая пенсия по потере кормильца должна выплачиваться независимо от способа поступления абитуриента в иностранные образовательные организации, заявил председатель Комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский , передаёт пресс-служба палаты.

Документ был внесён в Госдуму членами профильного Комитета Совфеда, получил положительное заключение Правительства Российской Федерации и принят в первом чтении Государственной Думой.

«Пенсия должна выплачиваться независимо от способа поступления абитуриента в иностранные образовательные организации — самостоятельно либо по направлению в соответствии с международными договорами до завершения ими обучения, но не дольше чем до достижения возраста 23 лет», — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что выплату по потере кормильца получат 383 студента, которые обучаются за рубежом, независимо от того, поступили они в вуз по договору или самостоятельно.

В настоящее время в случае болезни, инвалидности или потери кормильца его дети получают пенсию. У них также сохраняется право на социальное обеспечение и после достижения ими 18 лет. Однако норма распространяется только на программы обучения в отечественных вузах на очных формах обучения или обучения за рубежом при условии, что гражданин был направлен туда в соответствии с подписанными Россией международными договорами.

Авторы законопроекта предложили назначать страховые пенсии по случаю потери кормильца всем лицам, относящимся к этой категории, в том числе и тем студентам, которые уехали на учёбу за рубеж самостоятельно.

Также стало известно, что получать выплату по потере кормильца смогут родственники, обучающиеся по очной форме как в России, так и в иностранных государствах. Планируется, что соответствующая инициатива сенаторов и депутатов будет рассмотрена в первом чтении до конца весенней сессии.