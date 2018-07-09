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Пристройку к школе в Щелкове сдадут в эксплуатацию к 2019 году
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Пристройку к школе в Щелкове сдадут в эксплуатацию к 2019 году 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Щелкове к 2019 году сдадут в эксплуатацию пристройку к школе на 275 мест, сообщил в понедельник на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава района Алексей Валов.
«Сейчас мы приступили к строительству двух школ. Одна в микрорайоне Солнечный, которую жители ждали 20 лет, и вторую — пристройку, к сожалению, по ней мы попали в зону риска, и я лично взял контроль, мы поменяли субподрядную организацию, там работа масштабная. К новому году мы сделаем отделку, чтобы школа была сдана в установленное время, к новому году», — сказал Валов.
Он уточнил, что в микрорайоне Солнечный строительство школы завершится к третьему кварталу 2019 года.
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