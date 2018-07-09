Руководитель Рособрнадзора рассказал об основных итогах ЕГЭ и ВПР 2018 года и задачах на следующий год

«Экзаменационная кампания досрочного и основного периодов завершены. Прежде всего, хочу всех поблагодарить за проведенную работу. Экзамены прошли без существенных сбоев. Результаты практически по всем предметам на уровне прошлого года. Это говорит, что экзамен стабилен», — сказал Сергей Кравцов.

По его словам, теперь всем регионам необходимо провести анализ итогов прошедшей экзаменационной кампании, проанализировать и обсудить на августовских педагогических совещаниях проблемные вопросы, выявленные в ходе анализа. Особое внимание Сергей Кравцов попросил уделить обучению кадров, задействованных в проведении ЕГЭ: организаторов, технических специалистов, руководителей пунктов проведения экзаменов, предметных комиссий. Руководитель Рособрнадзора рассказал, что в следующем году продолжится работа по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ.

«Мы разрабатываем модель передачи экзаменационных материалов по сети Интернет. Данная технология в ограниченном масштабе будет применяться в тех регионах, которые к этому готовы, наряду с уже действующей технологией печати с дисков», — сообщил Сергей Кравцов.

Он добавил, что подготовлены новые порядки проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, предусматривающие, в частности, включение китайского языка в число предметов, по которым может проводиться ЕГЭ, и введение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. Демоверсии КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2019 года будут опубликованы до 1 сентября.

Руководитель Рособрнадзора сообщил, что в 2019 году в качестве эксперимента предлагается не фиксировать конкретные дни проведения ВПР в 4 классах, а дать возможность школам провести эти работы в удобное для них время в течение недели. «Такой подход будет реализован за счет использования технологии формирования вариантов из банков заданий», — пояснил Сергей Кравцов. Индивидуальные комплекты заданий будут формироваться для каждой школы, что исключит возможность злоупотреблений. В 2019 году участие в ВПР 4, 5 и 6 классов будет являться обязательным, в 7 и 8 классах — добровольным. В 2020 году ВПР станут обязательными и для 7-8 классов.

«До августовских педсоветов мы опубликуем списки школ, по которым обнаружатся признаки необъективности результатов ВПР», — сказал глава Рособрнадзора.

Начальник управления Рособрнадзора Евгений Семченко сообщил, что в 2018 году число таких школ сократилось, однако более 700 из них фигурируют в списке второй год подряд. Он рекомендовал регионам обратить особое внимание на эти школы при формировании плана проверок.

«Ключевая наша задача состоит в том, чтобы вся система оценки качества образования была объективной, и по ее результатам принимались соответствующие объективные решения», — заявил Сергей Кравцов. По его словам, все результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР будут вноситься в единую базу данных всех оценочных процедур. Для каждой школы в этой информационной системе будет создан личный кабинет, чтобы они могли работать с этими результатами.