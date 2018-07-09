Ученикам школы №2073 напомнили о правилах поведения на воде в период летних каникул

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Сотрудники школы №2073 оповестили учеников 6 июля о правилах поведения на воде и в лесопарковых зонах столицы в летний период.

На официальном сайте образовательного комплекса опубликовали номера телефонов спасательных служб для экстренных случаев. Ученикам напомнили о том, как правильно оказать первую помощь пострадавшему на воде. Кроме этого, в статье указали замечания о мерах предосторожности во время разведения костра в лесопарковых зонах.

Познакомиться с подробным материалом можно на официальном сайте школы №2073.