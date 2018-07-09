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Учись, студент: в каких уральских вузах есть бюджетные места и сколько стоит первый курс
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Учись, студент: в каких уральских вузах есть бюджетные места и сколько стоит первый курс 

e1.ru 7 часов назад
Фото: e1.ru
Приёмная кампания в екатеринбургские вузы сейчас в самом разгаре: через неделю-две завершится основной приём документов на бюджетные места. И, как обычно, многие ребята, недобравшие баллов ЕГЭ для того, чтобы претендовать на бесплатное обучение, будут вынуждены идти учиться за деньги.
Мы посмотрели, сколько в этом году выделили бюджетных мест на различные специальности и вузах и сравнили, в какую сумму первокурсникам и их родителям обойдётся учёба. Тем более что на многих гуманитарных специальностях бесплатных мест единицы, так что на них попадут только лучшие из лучших.
Больше всего бюджетных мест, конечно, в крупнейшем вузе Екатеринбурга — в УрФУ. Если посмотреть специальности, то в лидерах — «строительство зданий и сооружений» (194 бюджетных места), «электроэнергетика и электротехника» (176 мест) и «металлургия» (158 мест). Не обидели бесплатными местами «программную инженерию», «информатику и вычислительную технику», а также «химическую технологию неорганических, органических веществ, природных энергоносителей и лекарственных препаратов». На этих специальностях также свыше сотни бюджетных мест.
Меньше всего шансов учиться бесплатно, как и в прошлые годы, на гуманитарных специальностях. Больше других повезло востоковедам и африканистам (30 мест), историкам (21 место) и специалистам в области туризма (15 мест). На большинстве же гуманитарных направлений количество студентов-платников будет значительно больше, чем тех, кто учится на бюджете.
В Медицинском университете довольно много бюджетных мест, так, на специальности «лечебное дело» — 275, но при этом значительная их часть отведена под целевой приём. А на специальность «стоматология» попасть бесплатно уже намного сложнее — 25 бюджетников, из которых 10 будут учиться по квоте целевого приёма.
В Горном университете на основных специальностях в среднем от 10 до 40 мест для бюджетников, примерно так же — в Педагогическом университете, чуть меньше — в Архитектурном.
По стоимости обучения в лидерах также УрФУ. Топовые специальности, например, «ядерная физика и технологии», «медицинская биофизика», «дизайн» и ряд других — 212 400 рублей в год. Минимальная стоимость — на таких направлениях, как, «лингвистика», «математика», «история» — 136 тысяч в год. Но у главного уральского вуза есть значительные скидки для абитуриентов с неплохими баллами ЕГЭ (от 146 баллов и выше).
В среднем по вузам стоимость первого года очного обучения на бакалавриате давно перешагнула порог в 100 тысяч рублей за год. В таблице ниже мы приводим примеры стоимости обучения на первом курсе бакалавриата в некоторых вузах Екатеринбурга, за исключением Уральского государственного медицинского университета — там бакалавриата нет, минимум — это специалитет.
Полную информацию о количестве мест, условиях приёма и стоимости можно получить в приёмных кампаниях и на сайтах высших учебных заведений.
А о том, куда собираются поступать и о чем мечтают вчерашние школьники, — читайте в нашем репортаже с последнего звонка.
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