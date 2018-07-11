В парке «Кузьминки-Люблино» дети узнают о деятельности работников лесного хозяйства

Очередная встреча в рамках проекта Мосприроды «Зеленая школа мельника Кузьмы» состоится в парке «Кузьминки-Люблино» 12 июля. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосприроды по комплексу «Кузьминки-Люблино» Мария Антонова.

— Дети услышат познавательный рассказ о работниках лесного хозяйства и их деятельности, а также примут участие в поливе экспериментальной грядки в дендросаду, — уточнила Мария Антонова

Отметим, что встречи в рамках проекта организованы для детей от пяти до 12 лет. Начать учиться в «Зеленой школе мельника Кузьмы» можно с любого занятия. Для этого нужно записаться по телефону 8 (495) 377-35-93 или по почте kuzeco@yandex.ru.

Начало занятия в 11.00.

Напомним, что парк «Кузьминки-Люблино» расположен по адресу улица Кузьминская, 10. (мю)