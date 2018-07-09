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В Кузьминках детям расскажут о важности воды
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В Кузьминках детям расскажут о важности воды 

Префектура Юго-Восточного административного округа 5 часов назад
Фото: Кузьминки
Воспитанники «Зеленой школы мельника Кузьмы», которая работает в течение всего лета на природной территории «Кузьминки-Люблино», узнают о круговороте воды в природе.
Тематическая лекция из цикла «Волшебная водичка» состоится 10 июля по адресу: улица Кузьминская, 10. Кроме лекции с презентацией, также будет проведена викторина и научный опыт.
— На природной территории «Кузьминки-Люблино» все лето работает «Зеленая школа мельника Кузьмы», — поясняет пресс-секретарь дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова. — Бесплатные занятия школы проходят по будням, кроме понедельников, с 11.00, продолжительность — один час. Уроки рассчитаны на детей от пяти до 12 лет. Присоединиться к учебе в школе можно с любого занятия.
Записаться в школу можно по телефону: 8 (495) 377-35-93 или отправив письмо на почту kuzeco@yandex.ru.
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