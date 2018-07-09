«Корзинку с грибами» соберут дети на природной территории «Кузьминки-Люблино»

Юные жители ЮВАО узнают о многообразии грибного царства в рамках лекции «Зеленой школы мельника Кузьмы», действующей на природной территории «Кузьминки-Люблино» в течение всего лет.

— Беседа «Корзинка с грибами» состоится в рамках работы кружка «Зеленая школа мельника Кузьмы», — сообщила пресс-секретарь дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова . — Проект «Зеленая школа мельника Кузьмы» предназначен для детей, оказавшихся летом в городе. В гостях у Кузьмы юные посетители парка за изучением растений и животных весело и с пользой проводят время.

Мероприятие состоится 11 июля по адресу: улица Кузьминская, 10. Записаться в школу можно по телефону: 8 (495) 377-35-93 или отправив письмо по электронной почте: kuzeco@yandex.ru.