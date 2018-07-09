Ещё
«Корзинку с грибами» соберут дети на природной территории «Кузьминки-Люблино»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Корзинку с грибами» соберут дети на природной территории «Кузьминки-Люблино» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 9 июля 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Юные жители ЮВАО узнают о многообразии грибного царства в рамках лекции «Зеленой школы мельника Кузьмы», действующей на природной территории «Кузьминки-Люблино» в течение всего лет.
— Беседа «Корзинка с грибами» состоится в рамках работы кружка «Зеленая школа мельника Кузьмы», — сообщила пресс-секретарь дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова. — Проект «Зеленая школа мельника Кузьмы» предназначен для детей, оказавшихся летом в городе. В гостях у Кузьмы юные посетители парка за изучением растений и животных весело и с пользой проводят время.
Мероприятие состоится 11 июля по адресу: улица Кузьминская, 10. Записаться в школу можно по телефону: 8 (495) 377-35-93 или отправив письмо по электронной почте: kuzeco@yandex.ru.
Префектура Юго-Восточного административного округа: последние новости
В районе Марьино откроют центр дополнительного образования для взрослых и детей Дети в Кузьминках смогут почувствовать себя энтомологами Четыре «новобранца» пополнили ряды кинологической службы УВД по ЮВАО
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками263
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала43
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС150
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение