Центр научных консультаций «Циолковский» для горожан всех возрастов заработает в библиотеке № 180 с осени

Как сообщили в библиотеке № 180, с нового учебного года там начнет работать центр научных консультаций «Циолковский», где читатели-исследователи, теперь уже всех возрастов, смогут получать конкретную, прямую поддержку состоявшихся ученых.

Новый для библиотеки формат был «обкатан» на мартовском марафоне «Хочу все знать». В рамках марафона в библиотеке выступали ученые. А ребята, которые уже начали свой исследовательский путь и нуждались в конкретном профессиональном совете, мнении, оценке, могли получить консультацию лектора, чьим научным предметом занимаются, что, конечно, полностью соответствует направлению нового центра образования!

«Мы считаем, что кроме этого товарищеского профессионального участия и воли к знанию больше ничего не надо, чтобы человек отправился из библиотеки прямиком в науку и дальше в космос», — заключили в пресс-службе библиотеки.