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Чиновники Северной Осетии возьмут шефство над 19 выпускниками детдомов
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Чиновники Северной Осетии возьмут шефство над 19 выпускниками детдомов 

ТАСС 12 часов назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 10 июля. /ТАСС/. Руководители министерств и ведомств Северной Осетии в рамках программы попечительства, которая действует в регионе третий год, в 2018 году возьмут шефство над 19 выпускниками детских домов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Во вторник глава Северной Осетии Вячеслав Битаров встретился с выпускниками детдомов и дал поручение властям отслеживать вопрос обеспечения их жильем.
"Уже третий год действует практика попечительства — руководители министерств и ведомств берут на себя заботу о дальнейшей судьбе выпускников детдомов на период их обучения в средних и высших учебных заведениях и дальше, пока опекаемые не встанут твердо на ноги, ни обзаведутся семьями. Традиция продолжится и в этом году — 19 ребят будут закреплены за республиканскими министерствами в соответствии с выбранными профессиями", — говорится в сообщении.
Как отметили ТАСС в пресс-службе, в предыдущие два года чиновники взяли шефство над 35 выпускниками детских домов.
В очереди на получение жилья в Северной Осетии стоят более 900 выпускников детских домов, в год удается обеспечить квартирами около 60 человек. На время обучения ребятам будут предоставлены места в общежитиях при учебных заведениях. В дальнейшем в республике планируется создать социальную гостиницу, где смогут разместиться порядка ста человек.
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