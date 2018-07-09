Выпускной ТГУ прошел в пяти странах мира

В 2018 г. выпустились более 2,5 тыс. бакалавров, специалистов, магистров, из них — 1 223 учащихся очной формы обучения. Причем красные дипломы получил 461 выпускник. Впервые прошел массовый выпуск студентов дистанционной формы обучения федерального образовательного проекта «Росдистант» Тольяттинского госуниверситета — 715 выпускников. География проекта обширна: 5 стран мира и 130 городов России и зарубежья. Выпускной для этих студентов впервые проводился с применением онлайн-трансляции, организованной силами молодежного медиахолдинга ТГУ «Есть talk».

На площади перед главным корпусом собрались счастливые студенты, окончившие обучение в Тольяттинском государственном опорном университете (ТГУ). Поздравить вчерашних студентов с получением дипломов пришли преподаватели, родители и друзья выпускников, а также почетные гости. Глава администрации городского округа Тольятти , выпускник ТГУ Сергей Анташев , поздравляя выпускников, подчеркнул, что университет подарил им замечательную возможность стать высококвалифицированным специалистом: «Статус выпускника нашего ТГУ — это большая удача и ответственность. Вы должны знать, что и город тоже ждет вас на предприятиях Тольятти. Мы желаем вам успехов, семейного счастья и надеемся, что вы будете жить в Тольятти, образовывать здесь семьи и династия выпускников Тольяттинского госуниверситета будет только продолжаться!»

Член попечительского совета ТГУ Екатерина Кузьмичева поздравила выпускников 2018 г. от имени депутатов Самарской губернской думы, отметив, что ТГУ — знаковый, статусный вуз, здесь выпускники получили высокую квалификацию: «Теперь главное, чтобы вы нашли применение своим знаниям, полученным в стенах этого многоуважаемого учебного заведения. Пусть на пути будет еще больше открытий, новых впечатлений и достойных людей!»

В 2017 г. Тольяттинский госуниверситет получил два высоких федеральных статуса: опорный вуз региона и центр инновационного и технологического развития региона. «Это высокая оценка значимости нашего университета. Мы гордимся, что вы окончили опорный Тольяттинский госуниверситет, гордимся своими выпускниками. Я всем вам желаю большого человеческого счастья, карьерного роста, успехов! И никогда не забывайте, что двери ТГУ всегда для вас открыты», — резюмировал ректор опорного Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал.

Первыми, кому вручили дипломы об окончании вуза, стали лучшие студенты ТГУ — те, кто наиболее ярким образом проявил себя в учебе и научно-проектной деятельности. В торжественной обстановке, под общие аплодисменты 16 бывших студентов поднялись на сцену и получили из рук Михаила Криштала высшие студенческие награды университета — знаки корпоративного отличия «Зеленое яблоко», символ знания, мудрости и инноваций. Также были отмечены 8 выпускников за особый личный вклад в сохранение корпоративной культуры, продвижение имиджа опорного ТГУ в общественном пространстве г. о. Тольятти, Самарского региона и России.

В заключение церемонии «Выпуск-2018» бывшие студенты исполнили традиционный ритуал «Верность университетскому братству» с символической клятвой выпускника и перекидыванием кисточек конфедератки.

После официальной части участники впервые смогли повеселиться на интерактивных площадках «100 к одному», «Воздушный шар», «Оставь след» и других, а также сделать фотографии на память в тематических фотозонах: «Выпуск-2018», «Formula Student», «Геометка» и прочих.

Отметим, что за 67 лет деятельности Тольяттинского госуниверситета здесь получили образование более 80 тыс. человек.

Михаил Криштал напомнил, что ежегодно в ТГУ 1 сентября проходит встреча выпускников, и пригласил всех принять в ней участие.