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II Международная летняя гитарная школа стартует во Владивостоке 22 июля
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II Международная летняя гитарная школа стартует во Владивостоке 22 июля 

Prim.News 8 часов назад
В конце июля Владивосток будет принимать участников и гостей II Международной летней гитарной школы.
Международная летняя гитарная школа проводится на базе Дальневосточного государственного института искусств. В проекте принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, ассистенты-стажеры и преподаватели, а также любители игры на гитаре.
В программе летней гитарной школы — мастер-классы, вечерние концерты, лекции, заключительный концерт участников активной категории, ансамблей и оркестра летней гитарной школы, класс гитарного оркестра, класс ансамбля, совместная прогулка на катере и пикник на острове Попова.
Преподаватели мастер-классов: профессор Бэ Чжан Хым (Ю. Корея), лауреат международных конкурсов Григорий Баранов.
Гитарная школа проводится с 22 по 28 июля 2018 года в Дальневосточном государственном институте искусств (ул. Петра Великого, 3 «а») и в Лютеранской Кирхе св. Павла (ул. Пушкинская, 14). Торжественную церемонию открытия II Международной летней гитарной школы состоится 22 июля в 17:30 в Концертном зале Дальневосточного государственного института искусств (Петра Великого, 3 «а»).
Контактный телефон: 8 (924) 339 33 97; 8 (924) 253 52 22. Вся информация — на сайте www.grigorybaranov.com.
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