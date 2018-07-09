II Международная летняя гитарная школа стартует во Владивостоке 22 июля

В конце июля Владивосток будет принимать участников и гостей II Международной летней гитарной школы.

Международная летняя гитарная школа проводится на базе Дальневосточного государственного института искусств. В проекте принимают участие учащиеся ДМШ, ДШИ, студенты средних профессиональных и высших учебных заведений, ассистенты-стажеры и преподаватели, а также любители игры на гитаре.

В программе летней гитарной школы — мастер-классы, вечерние концерты, лекции, заключительный концерт участников активной категории, ансамблей и оркестра летней гитарной школы, класс гитарного оркестра, класс ансамбля, совместная прогулка на катере и пикник на острове Попова.

Гитарная школа проводится с 22 по 28 июля 2018 года в Дальневосточном государственном институте искусств (ул. Петра Великого, 3 «а») и в Лютеранской Кирхе св. Павла (ул. Пушкинская, 14). Торжественную церемонию открытия II Международной летней гитарной школы состоится 22 июля в 17:30 в Концертном зале Дальневосточного государственного института искусств (Петра Великого, 3 «а»).

Контактный телефон: 8 (924) 339 33 97; 8 (924) 253 52 22. Вся информация — на сайте www.grigorybaranov.com.