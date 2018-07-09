Около 300 человек примут участие в саммите вузов России и Китая в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ , 9 июля. / ТАСС /. Около 300 представителей вузов примут участие в саммите Ассоциации технических университетов России Китая (АТУРК), который в понедельник стартовал в Екатеринбурге в рамках Российско-Китайского ЭКСПО. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ), являющегося организатором саммита.

"УрФУ проводит саммит АТУРК в Екатеринбурге с 9 по 16 июля, сегодня участники саммита АТУРК приезжают в Екатеринбург, для них состоится приветственный ужин, а торжественное открытие пройдет 10 июля. В программе, в которую входит форум ректоров, съезд координаторов университетов ассоциации и научная конференция по альтернативной энергетике, примут участие почти 300 человек — представителей вузов обеих сторон", — сказали в пресс-службе.

В этом году саммит АТУРК включен в программу Российско-Китайского ЭКСПО, проходящего в Екатеринбурге параллельно с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ.

АТУРК учреждена в 2011 году совместными усилиями Харбинского политехнического университета и Московского государственного технического университета им. Баумана с целью содействия развитию китайско-российского высшего образования и укрепления национального инновационного потенциала. В ее состав входят 60 университетов обеих стран, из них — 51 университет-член ассоциации и девять университетов-наблюдателей. Ассоциация работает в пяти направлениях: обучение кадров, научные исследования, социальные услуги, культурное наследие, международное сотрудничество и обмен.