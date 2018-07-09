Пять учителей в Карелии получат по 100 тысяч рублей

В рамках поддержки успешных педагогов учителя пяти школ в Карелии получат по 100 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Карелии, 5 учителей республики получат по 100 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Артур Парфенчиков

Поддержка самых успешных педагогов началась в 2006 году. Для учителей предусмотрены президентские гранты, а также гранты главы Карелии. Конкурсный отбор производился конкурсной комиссией и общественными экспертами.

По итогам конкурса в 2018 году были определены пять победителей:

— Берзина Эльвира Николаевна, учитель немецкого языка Ломоносовской гимназии ( Петрозаводск );

— Мартынова Маргарита Анатольевна, учитель информатики Шуйской средней школы №1;

— Софронова Снежана Николаевна, учитель русского языка и литературы Эссойльской средней школы;

— Семанова Светлана Константиновна, учитель химии средней школы № 3 (Петрозаводск);

— Евстратова Наталья Казимировна, учитель Академического лицея (Петрозаводск).