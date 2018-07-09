Бюджетных мест в вузах Новосибирска стало меньше

Планы набора в вузы Новосибирска становятся меньше. Так, еще несколько лет назад здесь обучалось около 120-140 тысяч студентов, сейчас эта цифра составляет 106-110 тысяч — на территории Сибирского федерального округа она по-прежнему самая большая. Даже те, кто хорошо сдал ЕГЭ, начинают подавать заявления в колледжи и техникумы. Количество бюджетных мест сокращается, соответственно, балл ЕГЭ при поступлении растет.

План набора 2018-2019 годов в государственные вузы Новосибирска на бюджетные места составляет 12210 мест, из них на очное отделение выделено 9757 мест. В планах набора 2016-2017 годов количество бюджетных мест составляло 12756, причем на очное отделение выделялось на 2000 мест больше, чем в нынешнем году. Поступить на обучение по контракту с полным возмещением затрат более реально — в этом году «контрактникам» выделено 25123 места. Негосударственные вузы Новосибирска готовы принять 3083 абитуриента, причем стоимость платного обучение выросла в среднем на 10%.

«К сожалению, в Новосибирской области мы наблюдаем сокращение сети образовательных организаций высшего образования. Вузы мониторились по разным показателям, подвергались серьезным проверкам на соответствие лицензионным требованиям, качеству образования. Число государственных вузов уменьшилось на два с 2007 года, на территории области прекратили существование четыре частных вуза и пять филиалов образовательных организаций высшего образования. Число студентов сокращается в Новосибирской области», — сообщила заместитель министра образования Новосибирской области Олеся Орлова.

Еще пять-семь лет назад гуманитарные дисциплины были более популярны, сейчас у абитуриентов возрастает интерес к техническим специальностям. Большая часть бюджетных мест отдана именно инженерному образованию, в котором сильнее всего нуждается государство. В одном лишь НГУ в этом году открыто 160 бюджетных мест на специальности, связанные с физикой. «Склонности молодежи к гуманитарным наукам стабилизировалась. Сейчас положение — „фифти-фифти“, — добавил председатель Совета ректоров вузов Новосибирска Николай Пустовой. — Качество подготовки абитуриентов должно быть лучше. Результаты ЕГЭ растут, а качество образования, к сожалению, не удовлетворяет университеты. Я часто говорю на ученом совете так: „Давайте что-нибудь выбросим, и начнем изучать математику и физику в том объеме, который нас интересует“. Школа выполняет те стандарты, которые есть, но нам крайне тяжело работать с первокурсниками и абитуриентами».

Самое большое количество бюджетных мест досталось НГПУ, а в НГТУ только 1534 студента смогут обучаться бесплатно. НГУ принимает 961 абитуриента на очную форму обучения по бюджету, НГМУ ожидает всего лишь 445 студентов-бюджетников.

Китая, Таджикистана и Согласно приоритетной программе, к 2024 году в вузах России должно обучаться в три раза больше студентов, чем сейчас. В Новосибирске на сегодняшний момент числится 8 тысяч студентов из других стран. Их них 5 тысяч учатся по очной форме. Большая часть иностранцев приезжает из Казахстана Киргизии . Через шесть лет вузы города должны принимать 24 тысячи иностранцев. В НГУ, например, уже сейчас более тысячи иностранных студентов из 57 стран, 4% иногородних — граждане Казахстана, много студентов из Китая. Студенты из стран Ближнего Востока и Африки предпочитают специальности, связанные с медициной и психологией. Не пугает иностранных студентов и стоимость обучения на этой специальности, которая составляет около 5 тысяч долларов.