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Конкурс компетенций «Роботог-МиР» прошел в Московском дворце пионеров
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Конкурс компетенций «Роботог-МиР» прошел в Московском дворце пионеров 

Вестник района Гагаринский 7 часов назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Образовательный комплекс «Воробьевы горы» совместно со столичным Департаментом образования и рядом технических вузов страны организовал конкурс компетенций «Роботог-МиР», он проходил в форме летней проектно-исследовательской смены.
Для конкурса была выбрана Тематика — освоение роботами космического пространства. В конкурсе участвовало 60 учеников старших классов столичных школ. Они разделились на команды, которые в течение недели собирали роботов из комплектующих, предоставленных организаторами. В рамках конкурса состоялась серия консультаций и тематических лекций.
По итогам интеллектуальных состязаний первое место заняла команда № 4, второе место досталось команде № 1, а на третье место вышла команда № 11.
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