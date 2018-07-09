Конкурс компетенций «Роботог-МиР» прошел в Московском дворце пионеров

Образовательный комплекс «Воробьевы горы» совместно со столичным Департаментом образования и рядом технических вузов страны организовал конкурс компетенций «Роботог-МиР», он проходил в форме летней проектно-исследовательской смены.

Для конкурса была выбрана Тематика — освоение роботами космического пространства. В конкурсе участвовало 60 учеников старших классов столичных школ. Они разделились на команды, которые в течение недели собирали роботов из комплектующих, предоставленных организаторами. В рамках конкурса состоялась серия консультаций и тематических лекций.

По итогам интеллектуальных состязаний первое место заняла команда № 4, второе место досталось команде № 1, а на третье место вышла команда № 11.