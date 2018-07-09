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Пятница, 13: столичный вуз будет принимать документы абитуриентов ночью
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Пятница, 13: столичный вуз будет принимать документы абитуриентов ночью 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июл ‒ РИА Новости. В пятницу, 13 июля, приемная комиссия Московского городского педагогического университета (МГПУ) будет работать до часа ночи 14 июля. Именно так в столичном вузе решили развеять страхи и суеверия, связанные с «днем неприятностей».
"Как известно, пятница, 13 — «день неприятностей», когда нужно постоянно быть начеку и остерегаться разного рода неудач", ‒ пояснили в пресс-службе МГПУ, добавив, что даже самые несуеверные абитуриенты сомневаются, можно ли в этот день подавать документы в вуз. «Наша приемная комиссия решила защитить абитуриентов от неудач и развеять все страхи», ‒ отметили в вузе.
Абитуриенты смогут подать документы в главном корпусе МГПУ. Ректор Игорь Реморенко проведет с ними встречу, ответив на все волнующие вопросы. Кроме того, в этот день абитуриентов ждет развлекательная программа ‒ фотозоны, живая музыка, конкурсы и подарки. С 20.00 начнется показ фильмов под открытым небом.
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