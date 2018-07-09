Пятница, 13: столичный вуз будет принимать документы абитуриентов ночью

МОСКВА , 9 июл ‒ РИА Новости . В пятницу, 13 июля, приемная комиссия Московского городского педагогического университета (МГПУ) будет работать до часа ночи 14 июля. Именно так в столичном вузе решили развеять страхи и суеверия, связанные с «днем неприятностей».

"Как известно, пятница, 13 — «день неприятностей», когда нужно постоянно быть начеку и остерегаться разного рода неудач", ‒ пояснили в пресс-службе МГПУ, добавив, что даже самые несуеверные абитуриенты сомневаются, можно ли в этот день подавать документы в вуз. «Наша приемная комиссия решила защитить абитуриентов от неудач и развеять все страхи», ‒ отметили в вузе.