СФУ подписал договор о сотрудничестве с Университетом Манипал

Красноярске состоялось подписание договора о сотрудничестве между частным Университетом Манипал (Раджастан, Индия ) в Сибирским федеральным университетом. Ранее делегация СФУ побывала в нескольких вузах штата Раджастан, в том числе и в Университете Манипал. Тогда уже удалось достичь соглашений о сотрудничестве между вузами. Сейчас индийская делегация прибыла в Красноярск с ответным визитом.

В первую очредь подписанный договор касается взаимодействия в области инженерного и экономического образования. Основной акцент в документе сделан на сотрудничестве индийского вуза с Институтом нефти и газа и Институтом управления бизнес-процессами и экономики СФУ.

Со стороны индийского университета договор подписал заместитель президента Университета Манипал штата Раджастан доктор Шарма. Он отметил, что было чрезвычайно интересно познакомиться с принципами образования в сфере нефтегазовой промышленности.

«Для нас большая честь поддерживать сотрудничество с таким университетом, как СФУ. Мы знаем об участии университета в Проекте 5-100 и его намерении войти в число лучших вузов мира. Университет Манипал в Раджастане — также молодой университет, который был основан в 2011 году. Мы также стремимся внедрять интернациональные практики и расширять международной сотрудничество», — сказал он.

Сейчас Сибирский федеральный университет имеет 4 соглашения с академическими и неакадемическими заведениями Индии.

Фото: пресс-служба СФУ.