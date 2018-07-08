Воробьев рассказал о повышении зарплат врачам и учителям

С 1 сентября зарплаты врачам и среднему медперсоналу увеличат на 15%, передает телеканал «360».

Андрей Воробьев. Также прибавку получат молодые учителя и классные руководители. Об этом, выступая на заседании Мособлдумы, сообщил губернатор Подмосковья

"Добавлю, что повышение зарплат на 15% ждет и работников муниципальных учреждений культуры. А каждый молодой учитель и классный руководитель получит прибавку — плюс 5 тысяч рублей", — сказал глава региона.

С этого года врачи наиболее дефицитных специальностей — педиатры и участковые терапевты начали получать надбавку 32 тысячи рублей к основной зарплате.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.