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Воробьев рассказал о повышении зарплат врачам и учителям
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Воробьев рассказал о повышении зарплат врачам и учителям 

Газета.Ru 4 часа назад
С 1 сентября зарплаты врачам и среднему медперсоналу увеличат на 15%, передает телеканал «360».
Также прибавку получат молодые учителя и классные руководители. Об этом, выступая на заседании Мособлдумы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Добавлю, что повышение зарплат на 15% ждет и работников муниципальных учреждений культуры. А каждый молодой учитель и классный руководитель получит прибавку — плюс 5 тысяч рублей", — сказал глава региона.
С этого года врачи наиболее дефицитных специальностей — педиатры и участковые терапевты начали получать надбавку 32 тысячи рублей к основной зарплате.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг традиционно выступил перед депутатами Московской областной думы и поблагодарил их за совместную работу.
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