Семинар «Основы экспортной деятельности» пройдёт в Пскове 11-12 июля 

, сообщает Центр поддержки экспорта Псковской области. Программа экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ — это курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий, но пока не имеющих необходимых компетенций и навыков в организации внешнеэкономической деятельности. Отличительной особенностью данной программы является то, что по окончании семинара участники получат удостоверение о повышении квалификации. От одной компании возможно бесплатное участие только одного сотрудника. Прохождение обучения по программам Школы экспорта РЭЦ рекомендовано всем, кто планирует получать услуги Центра поддержки экспорта. Программу и подробную информацию можно найти ЗДЕСЬ. Регистрация на сайте Школы российского экспортного центра (https://exportedu.ru/events/1003) обязательна. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (8112) 62-25-38, либо по электронной почте: export@mppskov.ru