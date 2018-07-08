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Семинар «Основы экспортной деятельности» пройдёт в Пскове 11-12 июля
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Семинар «Основы экспортной деятельности» пройдёт в Пскове 11-12 июля 

Псковская губерния 9 часов назад
, сообщает Центр поддержки экспорта Псковской области. Программа экспортных семинаров Школы экспорта РЭЦ — это курсы повышения квалификации для региональных представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала своих предприятий, но пока не имеющих необходимых компетенций и навыков в организации внешнеэкономической деятельности. Отличительной особенностью данной программы является то, что по окончании семинара участники получат удостоверение о повышении квалификации. От одной компании возможно бесплатное участие только одного сотрудника. Прохождение обучения по программам Школы экспорта РЭЦ рекомендовано всем, кто планирует получать услуги Центра поддержки экспорта. Программу и подробную информацию можно найти ЗДЕСЬ. Регистрация на сайте Школы российского экспортного центра (https://exportedu.ru/events/1003) обязательна. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (8112) 62-25-38, либо по электронной почте: export@mppskov.ru
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