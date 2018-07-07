О методиках, технологиях и программах дошкольного образования 

Сегодня в детских садах используются самые разные программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Однако все они должны соответствовать государственным стандартам дошкольного воспитания и быть направлены на развитие пяти основных личностных потенциалов дошколят
К сожалению, многим родителям большую часть времени сегодня приходится посвящать не воспитанию своих детей, а работе. Именно поэтому основную «тяжесть» воспитательного процесса они вынуждены перекладывать на плечи воспитателей дошкольных учреждений, где дети проводят по 8-10 часов в сутки (в будние дни) — то есть, практически все время бодрствования.
Детский сад — первая образовательная организация в жизни детей, где они учатся жить в социуме. Именно здесь дети получают первые навыки самостоятельного контакта, общения и взаимодействия с окружающими людьми. Здесь они приобретают новые знания и навыки, учатся самостоятельности и осваивают основы саморегуляции. Здесь малышам приходится впервые договариваться с другими детьми, чтобы, например, получить желанную игрушку, что способствует коммуникативному развитию ребенка и его стремлению находить общий язык с посторонними людьми.
Другими словами, в современном обществе на работников дошкольных учреждений возлагается очень важная миссия. Во многом именно они отвечают за:
подготовку каждого ребенка к обучению в школе, развитие у малышей типичных для их возрастной группы умений и знаний, развитие логического мышления, смекалки и сообразительности воспитанников ДОУ, воспитание положительных качеств характера и адекватного мировоззрения детей и т.д.
Отметим, что сегодня в детских садах используются самые разные программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Однако все они должны соответствовать государственным стандартам дошкольного воспитания и быть направлены на развитие пяти основных личностных потенциалов дошколят:
физического; коммуникативного; познавательного; нравственного (ценностного); эстетического (художественного).
Идеальная «модель» выпускника ДОУ должна включать в себя следующие параметры:
владение навыками гигиены; высокий уровень физического развития и закаленности; уверенное владение основными видами двигательной активности; наличие интеллектуальных предпосылок для эффективного обучения в школе; работоспособность, стремление к познанию и саморазвитию; развитое воображение, интерес к творчеству; знание основных правил дисциплины и основ культуры общения; способность взаимодействовать с коллективом и осознание своих возможностей.
В зависимости от используемой в ДОУ программы развития детей «модель» выпускника может быть дополнена другими характеристиками, соответствующими специфики образовательной организации.
Программы, технологии, методики …
Предлагаем разобраться с такими понятиями, как программа дошкольного образования, технологии и методики воспитания. Программа дошкольного образования — нормативно-управленческий документ, определяющий цели и задачи воспитательно-образовательного процесса. Технологии дошкольного образования — совокупность практически обоснованных методов, направленных на достижение определенных результатов в образовательной деятельности. Методики дошкольного образования — методы и формы работы с детьми, направленные на развитие личности каждого ребенка в той или иной области. Подчеркнем, что каждая методика дошкольного образования ориентирована на какую-либо одну сторону развития детей. Например, существуют методики физического воспитания, формирования математических представлений, руководства изобразительной деятельностью и т.д.
То есть, если программа дошкольного образования является всего лишь документом, где прописано к чему нужно стремиться, то методики и технологии представляют собой реальный инструмент, позволяющий добиться прописанных в программе целей. При этом нужно понимать, что методики носят скорее теоретический характер, в то время как технологии имеют практическое происхождение. Практически все существующие на сегодняшний день технологии разработаны воспитателями и педагогами на основе собственного опыта воспитания и обучения детей.
Кстати, в детских садах сегодня используются как авторские методики (например, методики Никитиных, Монтессори, Домана и т.д.), так и методики, разработанные специалистами на основе вариативности закона «Об образовании».
Через учебники к единой системе воспитания и обучения
Единую систему воспитания, которой должно придерживаться каждое детское образовательное учреждение России, разрабатывают специалисты Минобрнауки и научно-исследовательских институтов в области педагогики. Это единое направление становится доступным всем сотрудникам системы образования через учебники по методике воспитания и обучения в детском саду. Учебники по методике обучения создаются на основе опыта работы педагогов всего мира, который скрупулезно собирался на протяжении всей истории человечества. Если назревают проблемы восприятия методического материала в настоящий момент, а в учебниках нет разъяснений по возникшей проблеме, то работники министерства (методисты) создают и распространяют объяснительные документы, помогающие сотрудникам детского сада избегать разночтения методического материала. Методические пояснения дают ясное и правильное направление для всех учреждений в решении часто повторяющихся ошибок в работе с детьми, а также помогают воспитателям лучше понять их задачи и приемы передачи знаний. Кроме работы над ошибками и созданием разъяснительных документов, методисты находят и описывают новые методы обучения, наглядные пособия, приемы и находки по созданию в помещении детского сада обучающей среды и так далее. Если же удается добиться каких-либо новых достижений в педагогическом процессе, то эти сведения фиксируются в министерстве и распространяются по другим детским учреждениям. При этом в учебники, используемые для подготовки новых специалистов, регулярно вносятся изменения, дополнения, полученные методистами министерства в результате проверок, работе над ошибками и передачи полезного опыта. Отметим, что в каждом отдельно взятом дошкольном образовательном учреждении методист постоянно проверяет знание теории методики обучения у воспитателей, а также контролирует их умения применять методику на занятиях.