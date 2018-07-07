О методиках, технологиях и программах дошкольного образования

Сегодня в детских садах используются самые разные программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Однако все они должны соответствовать государственным стандартам дошкольного воспитания и быть направлены на развитие пяти основных личностных потенциалов дошколят

К сожалению, многим родителям большую часть времени сегодня приходится посвящать не воспитанию своих детей, а работе. Именно поэтому основную «тяжесть» воспитательного процесса они вынуждены перекладывать на плечи воспитателей дошкольных учреждений, где дети проводят по 8-10 часов в сутки (в будние дни) — то есть, практически все время бодрствования.

Детский сад — первая образовательная организация в жизни детей, где они учатся жить в социуме. Именно здесь дети получают первые навыки самостоятельного контакта, общения и взаимодействия с окружающими людьми. Здесь они приобретают новые знания и навыки, учатся самостоятельности и осваивают основы саморегуляции. Здесь малышам приходится впервые договариваться с другими детьми, чтобы, например, получить желанную игрушку, что способствует коммуникативному развитию ребенка и его стремлению находить общий язык с посторонними людьми.

Другими словами, в современном обществе на работников дошкольных учреждений возлагается очень важная миссия. Во многом именно они отвечают за:

подготовку каждого ребенка к обучению в школе, развитие у малышей типичных для их возрастной группы умений и знаний, развитие логического мышления, смекалки и сообразительности воспитанников ДОУ, воспитание положительных качеств характера и адекватного мировоззрения детей и т.д.

Отметим, что сегодня в детских садах используются самые разные программы воспитания и обучения детей дошкольного возраста. Однако все они должны соответствовать государственным стандартам дошкольного воспитания и быть направлены на развитие пяти основных личностных потенциалов дошколят:

физического; коммуникативного; познавательного; нравственного (ценностного); эстетического (художественного).

Идеальная «модель» выпускника ДОУ должна включать в себя следующие параметры:

владение навыками гигиены; высокий уровень физического развития и закаленности; уверенное владение основными видами двигательной активности; наличие интеллектуальных предпосылок для эффективного обучения в школе; работоспособность, стремление к познанию и саморазвитию; развитое воображение, интерес к творчеству; знание основных правил дисциплины и основ культуры общения; способность взаимодействовать с коллективом и осознание своих возможностей.

В зависимости от используемой в ДОУ программы развития детей «модель» выпускника может быть дополнена другими характеристиками, соответствующими специфики образовательной организации.

Программы, технологии, методики …

Предлагаем разобраться с такими понятиями, как программа дошкольного образования, технологии и методики воспитания. Программа дошкольного образования — нормативно-управленческий документ, определяющий цели и задачи воспитательно-образовательного процесса. Технологии дошкольного образования — совокупность практически обоснованных методов, направленных на достижение определенных результатов в образовательной деятельности. Методики дошкольного образования — методы и формы работы с детьми, направленные на развитие личности каждого ребенка в той или иной области. Подчеркнем, что каждая методика дошкольного образования ориентирована на какую-либо одну сторону развития детей. Например, существуют методики физического воспитания, формирования математических представлений, руководства изобразительной деятельностью и т.д.

То есть, если программа дошкольного образования является всего лишь документом, где прописано к чему нужно стремиться, то методики и технологии представляют собой реальный инструмент, позволяющий добиться прописанных в программе целей. При этом нужно понимать, что методики носят скорее теоретический характер, в то время как технологии имеют практическое происхождение. Практически все существующие на сегодняшний день технологии разработаны воспитателями и педагогами на основе собственного опыта воспитания и обучения детей.

Кстати, в детских садах сегодня используются как авторские методики (например, методики Никитиных, Монтессори, Домана и т.д.), так и методики, разработанные специалистами на основе вариативности закона «Об образовании».

Через учебники к единой системе воспитания и обучения