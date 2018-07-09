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В НовГУ создадут экосистему «город-университет»
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В НовГУ создадут экосистему «город-университет» 

РИА «ФедералПресс» 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщают «Невские новости», на прошлой неделе, 6 июля, в Новгородском государственном университете были представлены программы развития до 2035 года. По словам исполняющего обязанности ректора НовГУ Юрия Боровикова, данный план подразумевает под собой организацию трех этапов создания экосистема «город-университет». Кроме того, в рамках такой программы руководство университета планирует обеспечить комфортными условиями обучающихся новгородцев, а также иногородних и иностранных студентов. «Когда мы будем гармонично дополнять друг друга — это будет очень комфортный город. И не только для учебы, но и для проживания студентов Российской Федерации, а также зарубежных государств. С этой целью мы с коллегами решили определить векторы развития и основы для продвижения Новгородского университета. В том числе, с продукцией на международном рынке», — отметил ректор Новгородского государственного университета. Также Юрий Боровиков рассказал о дальнейших планах сотрудничества с другими университетами и компаниями. Так, ректор упомянул о заключении соглашений с ведущими высшими учебными заведениями России и мира. По его мнению, такое сотрудничество обеспечит научное сообщество международным обменом знаниями и опытом.
Фото: pixabay.com.
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