ВУЗ мечты. Стобалльница из Ингушетии мечтает учиться в РГУ имени Есенина

Стобалльница из Ингушетии Амина Муталиева мечтает получить высшее образование в Рязани , сообщает республиканское минобразования . Выпускница лицея из города Магас получила 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку.

Мечтой Амины является поступление в Рязанский государственный университет имени Есенина. По ее словам, баллы, полученные на ЕГЭ, помогли ей приблизиться к намеченной цели.

«Считаю, что ЕГЭ — это некий билет при поступлении в ВУЗ моей мечты. Ведь успешная сдача экзамена гарантирует зачисление в то или иное образовательное учреждение, в то время как раньше, при поступлении в ВУЗ нужно было проходить вступительные экзамены».