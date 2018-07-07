ВУЗ мечты. Стобалльница из Ингушетии мечтает учиться в РГУ имени Есенина 

Стобалльница из Ингушетии Амина Муталиева мечтает получить высшее образование в Рязани, сообщает республиканское минобразования. Выпускница лицея из города Магас получила 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку.
Мечтой Амины является поступление в Рязанский государственный университет имени Есенина. По ее словам, баллы, полученные на ЕГЭ, помогли ей приблизиться к намеченной цели.
«Считаю, что ЕГЭ — это некий билет при поступлении в ВУЗ моей мечты. Ведь успешная сдача экзамена гарантирует зачисление в то или иное образовательное учреждение, в то время как раньше, при поступлении в ВУЗ нужно было проходить вступительные экзамены».