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ВУЗ мечты. Стобалльница из Ингушетии мечтает учиться в РГУ имени Есенина
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ВУЗ мечты. Стобалльница из Ингушетии мечтает учиться в РГУ имени Есенина 

АиФ Рязань 7 июля 2018
Стобалльница из Ингушетии Амина Муталиева мечтает получить высшее образование в Рязани, сообщает республиканское минобразования. Выпускница лицея из города Магас получила 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку.
Мечтой Амины является поступление в Рязанский государственный университет имени Есенина. По ее словам, баллы, полученные на ЕГЭ, помогли ей приблизиться к намеченной цели.
«Считаю, что ЕГЭ — это некий билет при поступлении в ВУЗ моей мечты. Ведь успешная сдача экзамена гарантирует зачисление в то или иное образовательное учреждение, в то время как раньше, при поступлении в ВУЗ нужно было проходить вступительные экзамены».
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