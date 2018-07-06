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Новую школу на 825 учеников построили на северо‑востоке Москвы
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Новую школу на 825 учеников построили на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Строительство новой школы, рассчитанной на 825 учеников, завершили в районе Северный на северо-востоке столицы, планируют ввести ее в эксплуатацию уже в этом месяце, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.
«В районе Северный на северо-востоке Москвы завершено строительство школы на 825 мест по адресу: Дмитровское шоссе, владение 167, корпус 13. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в этом месяце. В настоящее время завершаются благоустройство прилегающей территории и монтаж оборудования и мебели», — сказал руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.
Общая площадь здания составляет почти 14 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположены раздевалки, медицинский блок, административные помещения, кабинет химии с лаборантской, спортивный блок с залом хореографии, спортивный зал, мастерские для обработки дерева и металла, а также для вышивания и кулинарии. Там же разместится столовая на 454 места.
На втором этаже размещены учебные классы, специализированные кабинеты, компьютерная лингвистическая лаборатория, спортивный и актовый залы, фойе с зоной отдыха.
На третьем этаже оборудованы учебные кабинеты, кабинеты иностранного языка, компьютерная лингвистическая лаборатория, специализированные кабинеты с лаборантскими, на четвертом — учебные классы универсального назначения, кабинет технического рисования и черчения, методический кабинет, кабинет иностранного языка, учительская, библиотека с зоной читательских мест, книгохранилище, интернет-клуб.
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