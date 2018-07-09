Новая школа площадью порядка 9 тыс. кв м на западе Москвы примет учеников уже осенью

В районе Солнцево на западе столицы продолжается строительство новой современной школы с компьютерно-лингвистической лабораторией и большим футбольным полем, ее планируют открыть к началу этого учебного года, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы

«В районе Солнцево на пересечении улиц Волынская и Авиаторов строится современная общеобразовательная школа на 550 учеников с футбольным полем. Дети начнут обучение в ней уже осенью», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Внешняя отделка здания выполнена в системе вентилируемого фасада с применением керамогранитных плит. Внутри школа разделена на несколько функциональных зон. Общая площадь помещений составит около 9 тысяч квадратных метров.

Помимо обычных классов, в проекте предусмотрены компьютерно-лингвистическая лаборатория, кабинеты по естественным наукам с помещениями лаборантских и практикумов, для информатики, кружковых занятий, а также мастерские по обучению основам домоводства и обработки дерева.

Кроме того, в школе есть большой спортивный зал, библиотека, медицинские кабинеты, помещения для групп продленного дня, актовый зал на 350 мест.

Спортивные площадки во дворе получат резиновое покрытие, которое гарантирует детям безопасность. Также во дворе установят стадион с футбольным полем, зонами для подвижных игр младших и старших классов, с сектором для гимнастики и прыжков. По периметру здания высадят газон и сделают проезды для пожарной техники.