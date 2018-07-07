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Пост главы Ставрополья о 22 удалённых с ЕГЭ вызвал негодование читателей
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Пост главы Ставрополья о 22 удалённых с ЕГЭ вызвал негодование читателей 

АиФ Ставрополье 7 июля 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Пользователи соцсети пишут гневные комментарии под постом губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в Instagram.
«На этой неделе в крае завершена кампания по проведению единого госэкзамена. В целом испытания прошли около 12 тысяч выпускников 11-х классов. Итоги ЕГЭ станут известны позже. Но уже сегодня можно сказать, что итоговая аттестация состоялась. К сожалению, 22 человека были удалены из аудиторий за шпаргалки и телефоны. Но, тем не менее, таких нарушителей стало на треть меньше чем в прошлом году. А значит, все больше выпускников, идя на экзамен, понимают, что важно верить в свои силы и знания. И что первый шаг во взрослую жизнь надо совершать честно. Сегодня я хочу поздравить вчерашних школьников с завершением важного жизненного этапа. Желаю успешно поступить в выбранные вузы. И после получения профессии — работать в родном крае. Вы нужны Ставрополью!» — написал на своей странице Владимиров.
Однако родители ставропольских выпускников на пост губернатора отреагировали резко. ЕГЭ комментаторы называют «издевательством над детьми», пишут, что абитуриенты и родители плачут в приёмных комиссиях и обвиняют организаторов госэкзамена в занижении баллов по обществознанию.
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