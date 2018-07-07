Участники «iВолги» проведут для самарцев открытый урок китайского языка

По словам организаторов, китайские гости не принимают участие в основных сменах форума. У них будет собственная программа, разделенная на 5 смен: Лингвистика и культура, СМИ, Предпринимательство, Наука и Инновации, Культура, Искусство и туризм.

"В этом году мы вместе со студентами будем разрабатывать планы реализации российско-китайских проектов. Ставится задача не просто воплотить идеи отдельно в России или в Китае . Нужно сделать так, чтобы эти проекты стали полезны в международном взаимодействии, — сказала Левченко. — Сверхзадача наших участников не только попробовать свои силы в проектной деятельности, но и культурно просветиться".

Первые представители КНР приедут в Самару уже на следующей неделе. 12 июля студенты и педагоги из Поднебесной проведут для всех желающих открытый урок китайского языка.

Участники урока не только попробуют писать иероглифы, но и смогут выиграть пригласительный билет на открытие «Волга-Янцзы» 27 июля в Самарском театре оперы и балета. Зрителей ждет захватывающее шоу с выступлениями творческих коллективов из Китая и России.