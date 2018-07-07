Вячеслав Володин поздравил выпускников саратовского ВУЗа

«Поздравляю выпускников Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г. В. Плеханова со знаменательным событием в жизни — получением дипломов о высшем образовании. Позади студенческие годы — это один из ярких и интересных этапов вашей жизни. Вы получили новые знания, приобрели друзей, сформировали свою позицию по разным вопросам. Особые слова благодарности нашим преподавателям. Вместе с ними вы прошли непростой путь в познании наук: научились принимать ответственные решения, создавать и реализовывать проекты. Впереди интересная, насыщенная событиями профессиональная жизнь. Вы молодые, инициативные, полные сил и знаний. А современный мир требует постоянного развития и самообразования. Не останавливайтесь на достигнутом, следуйте своим целям. Успехов и всего самого доброго», — пожелал Володин.

Напутственные слова выпускники, их родители и коллектив Эконома встретили бурными аплодисментами.