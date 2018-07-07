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Выпускникам ЭТИ СГТУ вручили дипломы в городском парке «Покровский»
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Выпускникам ЭТИ СГТУ вручили дипломы в городском парке «Покровский» 

САРАТОВ24 7 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Выпускной вечер Энгельсского технологического института (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю. А. прошел под открытым небом в городском парке «Покровский». В этом году обучение в вузе завершили 196 студентов, причем из них 14 человек — с отличием. В качестве площадки для проведения выпускного была выбрана центральная часть парка. Место перед ротондой на набережной стало своеобразной сценой, на которой виновникам торжества вручали дипломы. «Это наше любимое место. Мы часто после занятий приходили сюда гулять и сегодня здесь получаем долгожданные дипломы» — рассказывает выпускник института ЭТИ. В качестве почётных гостей приглашены представители Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А., знаменитые выпускники института, которые в настоящий момент являются руководителями крупных промышленных предприятий, а также представители администрации.
"Сегодня вами гордится город Энгельс, завтра будет гордиться Россия и потом уже вся Земля!" — выступил с напутственной речью исполняющий обязанности ректора института Олег Афонин. В этом году Энгельсский технологический институт имени Гагарина Ю. А. с образовательной компанией из Китая подписал соглашение о намерениях. Это позволит китайским студентам проходить дистанционное обучение в ЭТИ СГТУ. Курс будет проводиться на английском языке. Стать слушателями программ института на английском языке смогут и российские учащиеся. Организаторами была подготовлена насыщенная программа: все началось с шествия выпускников по городской набережной, после состоялся флешмоб. Для гостей торжества выступили лучшие творческие коллективы Саратовской области. Ведущими выпускного вечера стали участник команды КВН «Лас-Вегас» Павел Оленченко и победитель «True Showmen Battle» Андрей Курносов. Также на площадке работал саратовский художник Вадим Руфанов. Он представил серию почтовых открыток, посвящённых ЭТИ. Студенты вуза совершенно бесплатно отправляли их своим родным и близким прямо во время торжества. Вечер закончился для выпускников молодёжной дискотекой.
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