Выпускникам ЭТИ СГТУ вручили дипломы в городском парке «Покровский»

Выпускной вечер Энгельсского технологического института (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю. А. прошел под открытым небом в городском парке «Покровский». В этом году обучение в вузе завершили 196 студентов, причем из них 14 человек — с отличием. В качестве площадки для проведения выпускного была выбрана центральная часть парка. Место перед ротондой на набережной стало своеобразной сценой, на которой виновникам торжества вручали дипломы. «Это наше любимое место. Мы часто после занятий приходили сюда гулять и сегодня здесь получаем долгожданные дипломы» — рассказывает выпускник института ЭТИ. В качестве почётных гостей приглашены представители Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А., знаменитые выпускники института, которые в настоящий момент являются руководителями крупных промышленных предприятий, а также представители администрации.