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Проверку строительства школы на 825 мест в Подольске планируют завершить 25 июля
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Проверку строительства школы на 825 мест в Подольске планируют завершить 25 июля 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Главное управление государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области проводит проверку хода строительства школы на 825 мест в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит первую плановую проверку строительства общеобразовательной школы на 825 мест, возводимой на ул. Революции в мкр-не Климовск городского округа Подольск. Проверка на объекте продлится до 25 июля. Плановое завершение строительства — в III квартале 2019 г.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что школу на 825 учебных мест возводят в Подольске в рамках госпрограммы «Образование Подмосковья». Заказчиком объекта выступает муниципальное казенное учреждение «Градостроительное управление».
«Площадь школы переменной этажности (два-четыре) составит 13 тыс. 630 кв. м. Архитектурно-планировочные решения школы предусматривают выделение двух основных групп — учебной и общешкольной. В группу учебных помещений входят 33 учебных класса. В общешкольную группу помещений входят: актовый зал на 300 посадочных мест, библиотека с медиатекой, малый и большой спортивные залы, музейно-выставочная зона, обеденный зал на 300 посадочных мест, медпункт, помещения администрации. На прилегающей территории будет обустроена спортивная зона, легкоатлетическое ядро, зоны отдыха», — указано в сообщении.
Начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян уточнил, что в настоящее время на объекте завершаются работы подготовительного периода и по устройству котлована, ведутся работы по армированию фундаментной плиты. «Возведение объекта в графике», — подчеркнул А. Гарибян.
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