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В школах Саратова появится детское телевидение
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В школах Саратова появится детское телевидение 

САРАТОВ24 7 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
В ряде саратовских школ может появиться детское телевидение. Соответствующее распоряжение дал Дмитрий Медведев. Премьер-министр рассказал, что в стране необходимо создать подобные кружки в рамках программы «Десятилетие детства». По его словам, в регионах должен начать функционировать специализированный телевизионный канал с возможностью подключения трансляции в общеобразовательных организациях, ориентированный на детей в возрасте от восьми лет и нацеленный на информирование, расширение кругозора, формирование активной гражданской позиции и развитие творческих способностей детей». Кроме того, в ближайшие годы запланированы мероприятия в рамках проекта «Цифровая школа». Профильные министерства вместе с «Союзмультфильмом» и «Ассоциацией организаций индустрии анимационного кино» должны создать образовательные ресурсы с использованием средств анимации. В федеральных Министерстве образования и Министерство культуры должны будут разработать рабочие программы учебных предметов, курсов изучения родных языков, основ финансовой грамотности, игры в шахматы и хорового пения. Кроме того, в школьную программу должны быть включены вопросы формирования знаний о семейных ценностях и профилактике семейного неблагополучия, сообщают "Ведомости". Кстати, самый крупный медиахолдинг региона «КИТ-Медиа Холдинг» проводит экскурсии среди школьников и студентов. Недавно, отдыхающие детского лагеря «Берёзка» познакомились с работой ньюсмейкеров, радио— и телеведущих. Отчасти с созданием новостей они знакомы, пробуют свои силы в медиацентре оздоровительного центра «Березка». Но настоящую съемочную площадку они никогда не видели.
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