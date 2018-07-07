Нижегородский и китайский вузы договорились о сотрудничестве

4 июля состоялась встреча представителей Сянтаньского университета КНР и Нижегородского государственного инженерно-экономического университета (Княгининского университета) Нижегородской области

В ходе встречи стороны договорились заключить соглашение о сотрудничестве в сфере науки и образования, предусматривающее обмен научными кадрами, участие представителей университетов в совместных научных, методических и иных мероприятиях, академический обмен студентами и представителями профессорско-преподавательского состава.

«Княгининским университетом разработана стратегия развития вуза, направленная на реализацию Стратегии развития Нижегородской области, которая по поручению главы региона Глеба Никитина сегодня широко обсуждается общественностью, в том числе и научной», — отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин

По словам министра, такое соглашение будет способствовать эффективному развитию Нижегородского государственного инженерно-экономического университета.

«Подписание соглашения с китайским вузом в полной мере отвечает поставленным президентом Российской Федерации задачам о национальных целях и стратегических задачах развития в части экспорта образования, развития международных связей в сфере образования», — добавил министр.

Представители китайского университета отметили схожесть образовательных направлений, которые реализуются в Княгининском университете, в частности, в Институте экономике и управления, Инженерном институте и Институте информационных технологий и систем связи.