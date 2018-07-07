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КубГУ озвучил направления с самым высоким конкурсом среди абитуриентов и количество бюджетных мест
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КубГУ озвучил направления с самым высоким конкурсом среди абитуриентов и количество бюджетных мест 

Новая Кубань 7 июля 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 8 июля — Новая Кубань. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с ректором Кубанского государственного университета Михаилом Астаповым. Она была посвящена ходу приемной кампании в ВУЗы региона.
В этом году двери для абитуриентов открывают 55 учебных заведений и филиалов.
На 11 ВУЗов приходится около десяти тысяч бюджетных мест.
Михаил Астапов обратил внимание на основную тенденцию приемной кампании 2018 года:
— Сейчас наша главная задача — привлечь тех ребят, которые получили высокие баллы по ЕГЭ, победителей Всероссийских олимпиад, чтобы они выбирали наш вуз, а не столичный.
Важность предотвращения «утечки» умов отметил и губернатор региона:
— Именно стобалльники будут создавать научно-технический прогресс. И хотелось бы, чтобы это происходило на Кубани. Для этого ребятам нужно дать уверенность в завтрашнем дне, в том, что после окончания университета они будут востребованы в своем крае.
В ходе встречи говорили и о востребованности молодых специалистов в регионе в аспекте вовлечения их в бизнес и масштабные инвестиционные проекты, реализуемые в муниципалитетах
— Нужен диалог с выпускниками уже на стадии принятия ими решения о выборе вуза. У нас очень талантливая, мыслящая молодежь. Мы должны сделать все, чтобы ее не упустить, чтобы экономика Кубани в дальнейшем не проиграла. — Отметил Вениамин Кондратьев.
Михаил Астапов озвучил направления обучения, на которые в этом году ожидается самый большой конкурс. В их число вошли компьютерные технологии и прикладная математика.
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