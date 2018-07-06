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Без работы не останутся: в Истринском филиале Красногорского колледжа прошел выпускной
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Без работы не останутся: в Истринском филиале Красногорского колледжа прошел выпускной 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
В Истринском филиале Красногорского колледжа отгремел последний звонок. Дипломы получены, самое время задуматься о трудоустройстве.
Некоторые выпускники четко знают путь к своей карьере. Например, Марина — она с детства мечтала стать поваром. Про таких говорят: готовит с любовью.
Она твердо решила стать поваром в 14 лет. С выбором учебного заведения не колебалась, поступила в Истринский филиал Красногорского колледжа. Уже в конце обучения Марина знала: проблем с трудоустройством не будет. Ведь закончила учебное заведение с красным дипломом, да и работодатель приметил ее давно. Теперь она работает в одной из самых популярных кофеен Истры.
Источник фото: телеканал «360»
Другие выпускники колледжа тоже не остались без работы. Кстати, им не надо ездить в Москву или другие муниципалитеты области. Рабочих мест в Истре много.
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