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Выпускники Одинцовского филиала МГИМО получили дипломы
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Выпускники Одинцовского филиала МГИМО получили дипломы 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
137 магистров и бакалавров из Одинцовского филиала МГИМО получили долгожданные дипломы. Из них более 20‐ти с отличием. Это последний выпуск студентов, которые поступили в ОГИ до его переформирования в новый кампус.
Одинцовский кампус МГИМО открылся в 2016 году. Все студенты, которые учились в ОГИ, автоматом перевели в этот филиал. Нагрузка у ребят увеличилась. Прибавились дополнительные предметы и английский язык.
«Это прекрасный выпуск. Это люди, которым пришлось очень много потрудиться, потому что они поступали в стены ОГУ, а заканчивают они МГИМО. Им пришлось изучать английский, хотя они не сдавали вступительное ЕГЭ по английскому. Это люди труженики», — рассказала декан факультета финансовой экономики.
Источник фото: телеканал «360»
Но не все студенты справились с такой нагрузкой. До сдачи диплома дошли только самые стойкие. Так, среди экономистов более 15 ребят перешли в другие институты, где программа обучения проще. Всего в этом году дипломы о высшем образовании получили 137 выпускников. Из них более 20-ти с отличием.
Теперь ребятам предстоит выбрать место работы. Некоторые из них уже определились, ведь многие и во время учебы успели потрудиться по специальности. А у кого-то в планах — закончить магистратуру.
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