В Энгельсе под открытым небом вручили дипломы выпускникам

В городском парке «Покровский» в эти минуты проходит выпускной вечер Энгельского технологического института имени Гагарина Юрия Алексеевича. В этом году обучение в вузе завершили 196 студентов, причем 14 из них с отличием. В качестве площадки для проведения выпускного была выбрана центральная часть парка. Место перед ротондой на набережной стало своеобразной сценой, на которой виновникам торжества вручали дипломы.

"Это наше любимое место. Когда сбегали с пар приходили гулять сюда. И сегодня здесь получаем за это дипломы. И весело и грустно", — шутит выпускник «ЭТИ».

В качестве почётных гостей приглашены представители Саратовского государственного технического университета, знаменитые выпускники института, которые в настоящий момент являются руководителями крупных промышленных предприятий, а также представители администрации.

"Сегодня вами гордится город Энгельс , завтра будет гордится Россия и потом уже вся Земля!", — выступил с напутственной речью начальник отдела надёжности Денис Кобзов, выпускник ЭТИ.

Организаторами была подготовлена насыщенная программа. Всё началось с шествия выпускников по городской набережной. После этого флешмоб, выступление лучших творческих коллективов Саратовской области и живой вокал. Ведущими выпускного вечера стали участники команды КВН.

Также на площадке работал саратовский художник Вадим Руфанов. Он представил серию почтовых открыток, посвящённых ЭТИ. Студенты вуза совершенно бесплатно отправляли их своим родным и близким прямо во время торжества.

Вечер закончился для выпускников молодёжной дискотекой.