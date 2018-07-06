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В Якутии открылась Международная исследовательская школа
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В Якутии открылась Международная исследовательская школа 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
ЯКУТСК, 6 июл — РИА Новости. Международная исследовательская школа (МИШ) открылась на базе Малой академии наук в селе Октёмцы в Якутии, начало ее работы приурочено к Международным интеллектуальным играм (МИИ), которые пройдут с 8 по 15 июля в Якутске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы и правительства Республики Саха (Якутия).
Международная исследовательская школа — это летний лагерь, где старшеклассники из разных стран в смешанных командах будут работать над 12 проектами по разным профилям — от математики до этнологии.
"У нас много ярких проектов, например, «Звуковой ландшафт Якутии». Дети будут записывать звуки природы, затем записывать традиционное исполнение якутских музыкантов и соотносить, какие звуки природы перешли в традиционную музыкальную культуру. Наша идея заключается в том, что мы объединяемся на основе исследования окружающего мира для того, чтобы понять, как он устроен, чтобы сделать его лучше", — сказал на церемонии открытия научный руководитель Международной исследовательской школы Алексей Обухов.
В пресс-службе добавили, что, помимо Международной исследовательской школы, в этом году в рамках игр пройдет 25-я олимпиада школьников «Туймаада» по физике, химии, математике и информатике.
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