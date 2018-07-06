Школа № 1564 заняла четвертое место в городском проекте «Инженерный класс в московской школе»

Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова в Митине заняла четвертое место в городском проекте «Инженерный класс в московской школе» по итогам 2017–2018 учебного года.

— Для наших инженерных классов результаты 2017/18 учебного года очень радостный. Спасибо, ребята! Спасибо, учителя! Спасибо, родители! — отметили в администрации учебного заведения.

Проекты Департамента образования «Инженерный класс в московской школе» и «Медицинский класс в московской школе» — это социальный лифт для выпускников школы. Не за горами начало нового учебного года. Учителей ждет продолжение увлекательной работы с будущими инженерами, врачами. (ск)