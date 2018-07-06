Ещё
Работа на лето: куда возьмут и сколько заплатят студентам и школьникам в Ярославле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работа на лето: куда возьмут и сколько заплатят студентам и школьникам в Ярославле 

76.ru 6 июля 2018
Фото: 76.ru
Студенты круглый год подрабатывают промоутерами.
Во время летних каникул студенты и школьники ищут себе подработку. На сайте Зарплата.ру по всей стране опубликовано почти триста тысяч резюме от юношей и девушек в возрасте от 14 до 22 лет.
В Ярославле нашлось 85 таких резюме. Большинство из них ищут работу кассира, офисного работника и администратора. Есть и необычные запросы — 14 летний ярославец ждет, что его пригласят работать поваром. Соискатели оценивают себя скромно и готовы работать за зарплату от 15 до 23 тысяч рублей, притом что работодатель в среднем готов платить таким временным работникам 32 тысячи 500 рублей. Да и вакансий несколько больше, чем резюме. Всего на сайте их 119. При этом больше всего молодых людей требуется в торговле — каждая четвёртая вакансия. Каждое восьмое предложение о работе связано со сферой рекламы, маркетинга и PR, а каждое девятое — с финансовым сектором.
Сколько просят за работу студенты
Самую большую зарплату в России ждут студенты Архангельска и Омска, они хотят получать до 30 тысяч в месяц. Больше всего готовы платить работодатели Ростова-на-Дону — в среднем работу предлагают за 44 тысячи рублей.
Кем хотят работать студенты
О том, как будет развиваться наша жизнь и какие профессии будут востребованы, студентам рассказали на встрече в Ярославле. А если вы вдруг решите стать космонавтом, то вот вам инструкция к звёздной карьере.
76.ru: последние новости
Депутаты Госдумы рассказали, какую пенсию они получают Известного ярославского врача-анестезиолога избили до реанимации Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу218
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа99
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение