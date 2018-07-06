В Молдавии катастрофически сократилось число учащихся и преподавателей

КИШИНЕВ , 6 июл — РИА Новости . Число школьников и студентов в Молдавии сократилось на 194 тысячи человек в завершившемся учебном году по сравнению с аналогичной статистикой десятилетней давности, сообщает Sputnik Молдова.

За десятилетие число школьников и студентов в учебных заведениях всех уровней уменьшилось с 641,5 тысячи до 447,7 тысячи человек. Данные опубликованы в отчете «Образование в Республике Молдова — 2017/2018», который подготовило Национальное бюро статистики.

В отчете также прослеживается динамика численности школ и вузов в период с 2010/2011 года по настоящий момент. За это время были ликвидированы 280 учебных заведений. Еще одна тревожная цифра касается числа преподавателей, их стало меньше на 11 тысяч человек.

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