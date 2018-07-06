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Нижегородские учителя смогут отправиться работать в Республику Таджикистан
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Нижегородские учителя смогут отправиться работать в Республику Таджикистан 

Нижегородская правда 6 июля 2018
Фото: Нижегородская правда
Нижегородские учителя смогут отправиться работать в Республику ТаджикистанМинистерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области принимает активное участие в реализации проекта по направлению российских учителей в Республику Таджикистан для работы в учреждениях общего образования. Проект реализуется Советом Федерации Федерального Собрания РФ совместно с Министерством просвещения РФ в рамках двустороннего гуманитарно-культурного сотрудничества с Республикой Таджикистан.
На сегодняшний день 7 нижегородских педагогов уже подали заявки на участие в проекте, срок которого составляет 1 год с возможностью продления. Таджикская сторона подтвердила готовность обеспечить педагогов жильем, заработной платой на уровне средней оплаты труда учителей в республике, которая на сегодняшний день составляет около 100 долларов США, а также компенсировать расходы на авиаперелет.
Со своей стороны Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает выплату заработную плату в размере 60 тыс. рублей в месяц, медицинское страхование, оплату второго места багажа при перелете в оба конца, проезд от и до города вылета, налоговые и пенсионные отчисления, непредвиденные расходы.
Заявки и резюме в произвольной форме учителей, желающих направиться в Республику Таджикистан для работы в образовательные организации, принимаются до 09 июля 2018 на адрес электронной почты –101kadr@obr.kreml.nnov.ru.
Форма заявки размещена на сайте министерства, образования, науки и молодежной политики Нижегородской области: https://minobr.government-nnov.ru/?id=141332.
Кандидат должен иметь стаж работы в организации не менее 5 лет, преимущественно будут рассматриваться учителя русского языка и литературы, физики, математики, химии, информационных технологий, биологии.
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