Из Курганской области бегут абитуриенты

В местных СМИ информируют что «абитуриенты бегут из Курганской области ». В подтверждение ссылаются на обсуждение проблемы на совещании в правительстве. Там говорилось, что средний балл по ЕГЭ в регионе повысился. Поэтому выпускники, которые получили наибольшее количество баллов, выбирают столичные или крупные федеральные университеты. И это при том, что на 2019 год региону значительно увеличили бюджетные места по инженерным и педагогическим специальностям.

Комментарий: конкурс в КГУ растет

Эта версия пока не подтверждается оперативными данными на сайте приемной комиссии крупнейшего вуза региона КГУ. На 6 июля указано, что, к примеру, при плане приема на очное обучение на бюджетные места по конкурсу 8 студентов на специальность «Автоматизация технологических процессов и производств (профиль „Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение)“) заявление подали уже 25 абитуриентов. А всего заявлений на эту специальность, в том числе на льготные и целевые места, 58. А при приеме на специальность „Учитель русского языка и литературы“ по конкурсу 11 человек в приемную комиссию подали заявления 113 абитуриентов. Конкурсные списки кандидатов на специальность „Математическое и программное обеспечение вычислительных систем и компьютерных сетей“ начинаются с выпускников, имеющих 218 баллов по ЕГЭ, а на специальность „Биология“ — получивших 267 баллов.

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