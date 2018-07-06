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Новые окна установят в более чем 200 школах Ставрополья
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Новые окна установят в более чем 200 школах Ставрополья 

ТАСС 6 июля 2018
СТАВРОПОЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят более 400 млн рублей на установку новых окон и ремонт крыш в школах в 2018 году. Ремонтные работы охватят 250 учреждений образования, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram.
"Мы продолжаем программы по замене оконных блоков и кровли. В этом году новые окна поставим на 210 объектах образования, кровлю обновим на 40. В целом на две задачи направляется около 400 млн рублей. А всего с 2014 года, когда мы начали системно решать эти вопросы, вложено уже более 1 млрд рублей", — сообщил глава региона.
К новому учебному году на Ставрополье готовятся почти 1,8 тыс. образовательных организаций, в них проходят текущие и капитальные ремонты. Как отмечает губернатор, программа по замене окон и кровли в школах края продолжится.
"Значительная доля школьных зданий на Ставрополье вводилась в строй в 1970-1980-х годах. И во многих местах что окна, что кровля бессменно служат с тех самых пор. Несмотря на высокий технический износ и низкую теплоэффективность. Далеко не везде есть средства и возможности это исправить. Поэтому мы и сделали замену окон и кровель краевыми проектами", — пояснил Владимиров.
Сообщается, что подготовка учреждений образования к новому учебному году в крае должна завершиться до 20 августа 2018 года.
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