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Выпускники колледжей России провалили экзамены
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Выпускники колледжей России провалили экзамены 

Национальный Туристический Союз 6 июля 2018
Фото: Национальный Туристический Союз
Стартовал эксперимент в виде независимого теста на профпригодность в колледжах и техникумах России. Стоит отметить, что тест бесплатный, а сдавший его студент получает к диплому «свидетельство профпригодности». Этот документ снабжен QR-кодом, и информация о нем есть в специальном реестре, так что любой работодатель может проверить его подлинность. Данный экзамен проводится Центром оценки квалификаций — по лекалам потенциальных работодателей. Обычный диплом не гарантирует наличие профессиональных навыков у студента, тест, напротив, показывает насколько выпускник владеет своей профессией.
Такое новшество появилось весной этого года, данный тест проводит Национальный совет при Президенте по профессиональным квалификациям совместно с субъектами РФ и при поддержке Минтруда и Национального агентства по развитию квалификаций. Участие в проекте принял 271 студент из 36 колледжей, как показала практика 43,5% не справились с экзаменом.
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