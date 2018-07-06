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Косметический ремонт Воскресной школы проведут в поселении
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Косметический ремонт Воскресной школы проведут в поселении 

Префектура ТиНАО города Москвы 6 июля 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Специалисты проведут косметический ремонт Воскресной школы имени Цесаревича Алексия в поселке Воскресенское. Об этом стало известно 6 июля.
— В настоящее время специалисты проводят масштабные работы по обустройству храма Воскресения Христова. Мы готовимся к сдаче объекта. Кроме этого, в течение летних каникул представители подрядной компании проведут косметический ремонт классов Воскресной школы. После отдыха ребята придут учиться в новые, свежие и красивые помещения, которые помогут в образовательном процессе, — рассказали представители храма Воскресения Христова.
Добавим, что специалисты покрасят стены, потолок и установят новое оборудование.
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