Косметический ремонт Воскресной школы проведут в поселении

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Специалисты проведут косметический ремонт Воскресной школы имени Цесаревича Алексия в поселке Воскресенское. Об этом стало известно 6 июля.

— В настоящее время специалисты проводят масштабные работы по обустройству храма Воскресения Христова. Мы готовимся к сдаче объекта. Кроме этого, в течение летних каникул представители подрядной компании проведут косметический ремонт классов Воскресной школы. После отдыха ребята придут учиться в новые, свежие и красивые помещения, которые помогут в образовательном процессе, — рассказали представители храма Воскресения Христова.

Добавим, что специалисты покрасят стены, потолок и установят новое оборудование.