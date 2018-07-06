КИГМ № 23 принял участие в проекте «Профессиональное обучение без границ»

Приемная комиссия Колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 опубликовала информацию для абитуриентов и студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Сведения для моложеми с ограниченными возможностями представлены на сайте колледжа в разделе «Приемная комиссия». Как сообщается, администрация образовательного учреждения приложила все усилия, чтобы создать наиболее подходящие условия для студентов, имеющих проблемы со здоровьем. В колледже создана безбарьерная среда для учащихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Студенты обучаются как в общих, так и в специальных группах. На протяжении всего процесса обучения, от первого курса до выпуска и трудоустройства, им оказываются особое внимание и поддержка со стороны педагогического коллектива и администрации. Среди профессий, доступных студентам, — оператор ЭВМ, горничная, швея, автослесарь, слесарь-механик.