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Школы обезопасят от закрытия эвакуационных выходов во время ЧП
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Школы обезопасят от закрытия эвакуационных выходов во время ЧП 

ТАСС 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские школы оснастят специальными устройствами, которые позволят избежать блокировки эвакуационных выходов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу плане основных мероприятий на 2018-2020 годы в рамках Десятилетия детства.
Так, в числе мероприятий, порученных Минпросвещения, МЧС, ФСБ и ряду других ведомств, значится «оснащение образовательных организаций устройствами, позволяющими в случае необходимости обеспечить открытие всех эвакуационных выходов». Выполнить задачу планируется к IV кварталу 2019 года.
В числе других задач, связанных с образованием, также находится разработка правовых актов по вопросам обучения детей по индивидуальным программам (IV квартал 2019 года), а также функционирование специализированного телеканала, который бы транслировался в школе и был ориентирован на детей в возрасте 8-16 лет (второе полугодие 2020 года).
29 мая президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем отмечается, что это решение принято «в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
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