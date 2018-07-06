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Кабмин поручил создать центры по организации сопровождения детей-инвалидов
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Кабмин поручил создать центры по организации сопровождения детей-инвалидов 

РИА Новости 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Правительство поручило министерству просвещения и органам исполнительной власти субъектов РФ создать не менее трех федеральных ресурсных методических центров по организации комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, говорится в плане мероприятий в рамках «Десятилетия детства», опубликованном в пятницу на сайте правительства.
"Создание не менее трех федеральных ресурсных методических центров по организации комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью", — говорится в документе.
Также планируется создание не менее 85 базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку инклюзивного профессионального образования инвалидов, и не менее 21 ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов на базе организаций высшего образования.
В качестве исполнителей в документе указаны министерство просвещения России и органы исполнительной власти субъектов РФ.
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