Медведев отметил важность оснащения школ современным оборудованием

МОСКВА , 6 июл — РИА Новости . Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств заняться оснащением детских школ искусств современным оборудованием, инициировать проведение международных и всероссийских мероприятий в области музыкального, хореографического и других искусств, а также обеспечить дополнительное производство игровых и анимационных фильмов для детей, об этом говорится в утвержденном плане основных мероприятий на 2018–2020 годы в рамках реализации программы «Десятилетие детства».

Минпромторгу, Согласно документу, правительство поручило Минкультуры Минтруду РФ и органам исполнительной власти субъектов оснащать не менее 10% детских школ искусств в каждом субъекте современным оборудованием ежегодно.

"Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа— и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов", — говорится в тексте документа.

Минкультуры, Минфину РФ и Федеральному фонду социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в 2019-2020 поручили увеличить производство игровых и анимационных фильмов для детей. Кроме того, Минкультуры, Минфину и министерству просвещения поручили заняться реализацией анимационных проектов, направленных «на приобщение детей к шедеврам российской музыки, литературы и художественного творчества».

Также правительство поручило Минкультуры РФ инициировать проведение международных и всероссийских мероприятий в области музыкального, хореографического, изобразительного, театрального искусства, киноискусства и народного творчества, дополняется в документе.