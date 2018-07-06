Оценки, первые бутсы и уроки физкультуры: учителя рассказали об Игоре Акинфееве 

Учился на тройки, пропускал физкультуру, зато любил географию — так рассказывают о вратаре сборной России Игоре Акинфееве. Корреспондент «360» побывал в школе, где спортсмен учился в 10‐м и 11‐м классе.
У входа в школу висят первые бутсы Акинфеева-игрока. Он подарил их после дебюта за московский ЦСКА 16 лет назад. Сейчас это чуть ли не самый ценный экспонат и без того богатой коллекции.
Алла Агишева вела у Игоря Акинфеева географию — один из его любимых предметов. Говорит — учился с троками, но без хвостов. А вот с физкультурой в старших классах у Акинфеева не ладилось. Тогда он уже подписал свой первый профессиональный контракт. Так что в спортзале появлялся раз в месяц — только чтобы сдать зачеты. Остальные предметы старался не прогуливать.
Учителя не скрывают — хоть Акинфеев и проучился в этой школе всего два года, но за него и за Александра Головина — еще одного выпускника этой школы в составе сборной России — болеют с особым трепетом. Но в историческом четвертьфинале с Хорватией они будут поддерживать, конечно, каждого игрока.