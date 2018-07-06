Оценки, первые бутсы и уроки физкультуры: учителя рассказали об Игоре Акинфееве

Учился на тройки, пропускал физкультуру, зато любил географию — так рассказывают о вратаре сборной России Игоре Акинфееве . Корреспондент «360» побывал в школе, где спортсмен учился в 10‐м и 11‐м классе.

У входа в школу висят первые бутсы Акинфеева-игрока. Он подарил их после дебюта за московский ЦСКА 16 лет назад. Сейчас это чуть ли не самый ценный экспонат и без того богатой коллекции.

Алла Агишева вела у Игоря Акинфеева географию — один из его любимых предметов. Говорит — учился с троками, но без хвостов. А вот с физкультурой в старших классах у Акинфеева не ладилось. Тогда он уже подписал свой первый профессиональный контракт. Так что в спортзале появлялся раз в месяц — только чтобы сдать зачеты. Остальные предметы старался не прогуливать.